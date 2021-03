Rubate le palme nella Chiesa di Tagliacozzo, la denuncia del parroco

Tagliacozzo. Nella giornata di ieri nella Chiesa di Tagliacozzo sono state rubati dall’altare i rami d’ulivo che dovevano essere impiegati per la celebrazione della Domenica delle Palme, che come ogni anno prevede la tradizionale benedizione dei rami d’ulivo per ricordare l’ingresso trionfale di Gesù a Gerusalemme, omaggiato dalla folla proprio con palme.

A darne l’annuncio lo stesso parroco di Tagliacozzo, Don Ennio Grossi, che ironizza sui social dicendo che i rami sottratti alla chiesa non erano ancora benedetti e invita dunque, con sarcasmo, i malfattori a tornare nella messa pomeridiana, per far benedire le palme, altrimenti non sono buoni “neanche per farci l’insalata”, come scrive lo stesso Don Ennio.

Nella foto la composizione intorno all’altare com’erano prima dell’evento, pubblicate nello stesso post di Don Ennio: