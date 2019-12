Rubate le calze della Befana durante la notte, i ladri portano via anche dolciumi e cioccolate

Avezzano. “La Befana vien di notte con le scarpe tutte rotte”. Queste le parole di una vecchia filastrocca che descrive l’arrivo della vecchietta più generosa di tutti o tempi. Nel caso delle bancarelle di Piazza Risorgimento ad arrivare di notte e a batterla sul tempo però sarebbero stati ladri che hanno portato via dolciumi e calze.

È quanto accaduto la scorsa notte, ma non si esclude che i ladri siano entrati in azione subito dopo l’orario di cena. La scoperta è stata fatta dai titolari al mattino quando hanno aperto i banchi. Due cassetti hanno subito danni alle serrature annche se i malviventi non sono riusciti a portare via i prodotti che erano all’interno. Al contrario, dall’azienda dolciaria Marziale Angela, come racconta Benedetto Rossetti, “I ladri hanno portato via circa 200 euro di caramelle, cioccolate e dolci vari”.

Sono sparite le calze della Befana e anche il carbone con i malfattori riusciti ad eludere anche il servizio di sorveglianza, forse per il fatto di aver hanno agito intorno alle 21, cioè prima che gli addetti alla sicurezza iniziassero il giro dei controlli.