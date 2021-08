Rubate decine di migliaia di api, furto di arnie alle porte di Avezzano

Avezzano. Hanno rubato quattro arnie, una quinta l’hanno lasciata per strada, durante la fuga. E così facendo hanno distrutto mesi di lavoro, mettendo in seria difficoltà un apicoltore che tanto aveva investito proprio in quella zona, scelta nella speranza che quest’anno arrivasse più miele.

È successo a Paterno, la frazione di Avezzano.

L’apicoltore da poco aveva portato nella nuova sede le api. Si parla di un numero che si aggira intorno a diverse decine di migliaia.

Un’arnia i ladri l’hanno lasciata durante la fuga, per strada, presumibilmente non entrava nel mezzo utilizzato per il colpo oppure è caduta.

Un colpo che ha causato un danno che si stima intorno ai 500 euro ma che oltre al danno materiale ha distrutto anche il sogno di una persona che ha scelto di investire su un territorio e sulla laboriosità delle piccole api.

Dopo un anno praticamente catastrofico per il settore dell’apicoltura, per via delle basse temperature e dell’abbondante neve, che si sono protratte per tanti mesi, il furto ha ulteriormente danneggiato l’apicoltore che da poco aveva spostato le arnie da un’altrra località.

L’episodio è stato denunciato alle forze dell’ordine. Difficile credere che una persona qualsiasi possa aver compiuto un furto del genere perché non è semplice maneggiare le arnie o avere a che fare con le api. Per questo si ipotizza che il colpo sia stato messo a punto da qualcuno che si occupa anch’egli di apicoltura.