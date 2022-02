Rubata la cassaforte dal Panda Market di Cappelle dei Marsi, colpo nella notte

Scurcola Marsicana. Rubata la cassaforte dal Panda Market di Scurcola Marsicana. È accaduto di notte nella zona commerciale di Cappelle dei Marsi dove i malviventi hanno agito prelevando il forziere che si trovava all’interno del megastore recentemente inaugurato.

Secondo la ricostruzione, i ladri, probabilmente una banda di professionisti, si sono introdotti nella struttura e hanno raggiunto la cassaforte. Si tratta di una sorta di armadio blindato visto che non era incastonato all’interno del muro. Probabilmente la banda conosceva il negozio, forse lo aveva ispezionato nei giorni precedenti. Non si esclude la presenza di un basista che si era spacciato per cliente e che aveva fatto un precedente sopralluogo in modo da fornire tutte le informazioni utili ai suoi complici.

Secondo la ricostruzione dei fatti, i ladri sono arrivati organizzati. La banda è entrata dopo aver forzato una porta sul retro, lontano dalla strada dove era più probabile essere notati. Così dopo aver messo la cassaforte su un carrello, l’hanno trasportata all’esterno, caricandola su un mezzo per poi fuggire.

L’ammontare del bottino non è stato ancora calcolato nel dettaglio, ma si tratterebbe di qualche migliaio di euro.

Sul caso sono in corso indagini dei carabinieri della compagnia di Tagliacozzo, coordinati dal comandante Michele Valentino Chiara, che hanno raccolto indizi utili al fine di risalire ai componenti della banda.

Continua quindi l’ondata di criminalità che nelle ultime settimane sta interessando la Marsica e in particolare la zona di Avezzano dove si sono verificati numerosi furti ai danni delle attività commerciali, in particolare a quelle del centro.

Diverse le spaccate messe a segno nei giorni scorsi. L’ultimo furto ha interessato un’azienda di materiali edili che è stata svaligiata durante la notte. Di questa situazione si è parlato in un vertice in prefettura tenutosi la scorsa settimana alla presenza delle associazioni di categoria al fine di programmare attività di controllo specifiche su tutto il territorio marsicano.