Ruba una macchina ma trovano la droga in casa. Giovane denunciato per spaccio e ricettazione

Avezzano. Un ventiduenne è stato denunciato per spaccio, ricettazione e possesso di sostanze stupefacenti. Il ragazzo, A.M., di nazionalità marocchina ma residente ormai da diversi anni ad Avezzano, è stato accusato di aver rubato una macchina parcheggiata in città. Dopo il furto di una Fiat Punto erano infatti partite le indagini da parte degli agenti del commissariato di Avezzano. Durante gli accertamenti la polizia ha però trovato il giovane in possesso di sostanze stupefacenti.

Sono stati rinvenuti, durante la perquisizione, 10 grammi di hashish all’interno di un mobile dell’appartamento in cui il giovane risiede. La droga, nascosta e già divisa in dosi, era pronta per lo spaccio. Il giovane marocchino è stato così denunciato. Trattandosi di una quantità minima di sostanza stupefacente, per lui non è scattato l’arresto.

Il giovane è difeso dagli avvocati Luca e Pasquale Motta.

