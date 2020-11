Ruba una Lamborghini e si lancia in una rocambolesca fuga inseguito dal proprietario, fermato dai carabinieri (foto)

Scurcola Marsicana. Ha rubato una Lamborghini Urus a Cappelle dei Marsi ma il proprietario, un noto imprenditore di Avezzano, lo ha visto e si è lanciato in un folle inseguimento. Con lui i carabinieri allertati con una chiamata al 112.

La rocambolesca e pericolosa fuga del ladro è finita con uno schianto sulla via Palentina, quella che da Avezzano porta a Magliano, all’altezza della nuova rotatoria.

I carabinieri della stazione di Magliano de’ Marsi, al comando del maresciallo Gabriele Di Giosia, hanno fermato un uomo di origine marocchina.

Il cittadino marocchino, del quale ancora non si conoscono le generalità è stato portato in caserma a Tagliacozzo, alla sede della compagnia dei carabinieri. Ha delle escoriazioni ma non è ferito gravemente.

In caserma sono in corso gli accertamenti sull’uomo per il quale i militari dell’Arma stanno ora chiedendo all’autorità giudiziaria una misura cautelare.

Si attendono ora le disposizioni della procura di Avezzano. Non si sa ancora se il fermato abbia o meno la cittadinanza italiana e se sia o meno già noto alle forze dell’ordine.

Il proprietario non si è dato per vinto e ha inseguito il marocchino a bordo della sua Lamborghini fino a quando la fuga non è stata arrestata dall’incidente.