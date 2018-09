Tenta di vendere una bici rubata in un garage durante la notte, avezzanese scoperto dalla polfer

Avezzano. Tenta di vendere una bici rubata in un garage ma viene scoperto e denunciato per ricettazione dalla Polfer. C.A., 57 anni di Avezzano, è stato colto sul fatto mentre provava a vendere la bici a un prezzo molto basso nonostante si trattasse di una bicicletta da corsa di valore, in carbonio.

Al proprietario, che al mattino si era ritrovato con la porta del garage forzata, è stata successivamente riconsegnata la bicicletta. Il presunto ricettatore è stato quindi intercettato e fermato per un controllo in cui è stata accertata la provenienza del mezzo. Il 57enne avezzanese è stato denunciato e dovrà ora rispondere dell’accusa di ricettazione non essendoci prove del fatto che sia stato lui a rubarla.