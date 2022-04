Ruba modellini d’auto d’epoca e si lancia nella fuga, fermato dai carabinieri: ha già obbligo di dimora e di firma

Celano. Sopposto all’obbligo di dimora e di firma all’autorità giudiziaria ruba modellini di auto d’epoca di valore e viene denunciato dai carabinieri.

È successo qualche giorno fa a Celano e protagonista della singolare vicenda è un 53enne del posto.

C. L. è stato denunciato per furto. La denuncia va ad aggiungersi alla misura cautelare che è ancora in corso, seguita a un episodio di tentativo di furto ai danni di un ristorante alle porte della città. In quel caso era stato fermato dopo aver forzato la porta d’ingresso, grazie alla collaborazione dell’imprenditore titolare del locale con le forze dell’ordine.

L’altro giorno, invece, l’uomo è entrato nel magazzino di una donna del posto e ha rubato dei modellini d’auto d’epoca di valore. Sentitosi scoperto dalla proprietaria di casa si è lanciato nella fuga ma è stato fermato in tempo dai militari dell’Arma della locale stazione. La donna lo aveva anche riconosciuto e pertanto ha fornito subito indicazioni utili.

Accompagnato in caserma, su disposizione del pm di turno, è stato denunciato.