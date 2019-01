Rsu di LFoundry da Di Maio: si occupi della nostra azienda come si ha fatto con altre realtà simili in Italia

Avezzano. Una lettera per chiedere più attenzione per la situazione di LFoundry. Questa la richiesta che nella mattinata le rsu di stabilimento presenteranno al vice premier Luigi Di Maio presente ad Avezzano per un incontro con la candidata alla carica di presidente della Regione Abruzzo Sara Marcozzi.

“La sua duplice veste, per il Lavoro e per lo Sviluppo, sono per noi la migliore condizione istituzionale che potesse verificarsi per consentire a questa straordinaria realtà industriale che vive ancora una volta come negli ultimi anni un periodo di incertezza dettato dalle logiche di mercato e di settore”, hanno spiegato le rsu di stabilimento nella lettera che consegneranno a Di Maio, “una triplice sfavorevole congiuntura per i costi delle materie prime, guerra dei dazi e mercato dei semiconduttori la fa da cornice ad alcune manifestazioni di interesse per l’acquisto del sito.

Sarebbe un onore per noi se alla prossima convocazione di verifica da parte del ministero lei fosse presente come lo è stato nelle più importanti vertenze del Paese alle quali possiamo assolutamente paragonarci in termini proporzionali”.