Rotary, il Governatore del distretto 2090 accolto al Comune di Avezzano

Avezzano. Visita del Governatore del Distretto 2090 del Rotary in Municipio oggi, dove è stato accolto dal presidente del consiglio comunale, Fabrizio Ridolfi, l’assessore Maria Teresa Colizza e altri amministratori: Gioacchino Minelli, massima autorità rotariana del Distretto che comprende Abruzzo, Marche, Umbria e Molise si è confrontato con gli amministratori comunali della città, prima del classico momento di scambio con i componenti del Club di Avezzano guidato dal presidente Federico Piccone dove è stato edotto sulle opere realizzate dal club nel capoluogo marsicano.

Piccone ha introdotto alcuni progetti programmati per quest’anno e relativi al tema della sostenibilità ambientale, lasciando poi la parola all’assessore Maria Teresa Colizza, una rotariana anch’essa. L’assessore ha anticipato l’iniziativa che si terrà nel mese di dicembre con un convegno sull’impatto dei cambiamenti climatici sulla salute delle persone. Visita, quindi, in piena coerenza con lo stile, gioioso e solenne dell’organizzazione, con uno sguardo alle prossime iniziative del club che saranno portate avanti con il contributo dei rotariani Alessandra Tarquini (Presidente Incoming), Patrizia Marziale (Prefetto), Amedeo Figliolini, Gabriele Franciosi, presenti in Municipio.

Una collaborazione con le istituzioni sempre viva nel tempo e proiettata nel futuro quella del Rotary che conta 1 milione e 200 mila iscritti nel mondo: l’organizzazione non governativa con un seggio permanente all’ONU è

storicamente legata alla città di Avezzano. Il Presidente del Consiglio Fabrizio Ridolfi, a riguardo, ha ricordato inoltre i segni tangibili dello spirito di servizio, visibili nel territorio comunale: dal busto del Generale Gandin alla rampa di accesso per diversamente abili nella parte destra della cattedrale, al punto informativo in stile liberty, al planetario sulla rotonda all’ingresso della città.