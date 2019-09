Il Rotary Club di Avezzano festeggia 60 anni tra allegria e solidarietà e il presidente Paris spegne le candeline

Avezzano. Festa di fine estate per il Rotary Club di Avezzano nella splendida Tenuta Placidi di Santa Anatolia, con la calorosa accoglienza e disponibilità di tutti i soci rotariani, che hanno preparato squisite pietanze tipiche della Marsica e si sono prodigati per accogliere con serenità ed allegria i numerosi ospiti. Quest’anno la festa si è arricchita di due ulteriori importanti eventi: la celebrazione del 60° anniversario del Club e la visita della massima autorità del distretto 2090, il governatore Basilio Ciucci e Signora Ester.

La presidente Tiziana Paris ha accolto tutti gli ospiti, sopraggiunti numerosi e partecipi, con un discorso che, facendo riferimento alla costante costruzione di legami solidi, sinceri ed amicali, ha sottolineato la condivisione degli obiettivi di solidarietà: “…in un mondo sempre più diviso, il Rotary ci invita ad creare legami profondi e duraturi nel perseguimento di un obiettivo comune: portare la pace nel mondo e offrire un sostegno ai meno fortunati, a partire dalle nostre comunità di riferimento” sottolineando come “…oggi il Rotary volge il proprio interesse verso i giovani in quanto continuità della nostra azione e sono loro che dobbiamo far crescere con gli ideali dell’altruismo e del rispetto dei diritti umani, consegnando loro un testimone frutto dell’esperienza e dell’esempio degli anziani”.

Il governatore Basilio Ciucci, annunciando il tema presidenziale 2019/2020 Il Rotary connette il mondo, ha delineato la sua visione per costruire un Rotary più forte invitando i leaders ad approfondire le connessioni dei club con le loro comunità e ad accogliere modelli di club innovativi, ricordando come “…ogni Rotariano è incoraggiato a trovare modi per migliorare la qualità della vita delle persone in seno alla comunità in cui vive e ad agire a beneficio del pubblico interesse”. La celebrazione dell’anniversario è stato il momento più toccante, con la visione di un emozionante e, a tratti, commovente video elaborato dal socio Gabriele Franciosi, che ripercorreva la storia del Club di Avezzano attraverso le azioni dei presidenti che si sono avvicendati in questi anni, lasciando una eredità culturale, etica e morale fondata sui valori rotariani della solidarietà e del sostegno ai più bisognosi e che, con il loro lavoro e impegno, hanno contribuito allo sviluppo della collettività marsicana.

Alla festa hanno partecipato tanti ospiti, amici e familiari dei rotariani, in primis il governatore in coming Rossella Piccirilli ed esponenti dirigenziali del distretto, come Maurizio Marcheggiani, Michele Di Tommaso, Piero Farina e Sandro Foglia, gli amici dei Rotary Club di L’Aquila Gran Sasso con il presidente Dino Pignatelli, di Sulmona con il presidente Vittorio Masci, e gli amici dei Club gemelli, Rotary Club Napoli Est, con il presidente Giuseppe Sirto e Signora, e Rotary Club Castrovillari-Pollino, rappresentato da Pino Flacco e Signora, e i tanti amici dei Club di Pescara.

Il Comune di Avezzano ha cortesemente risposto all’invito attraverso la presenza del Sub-Commissario di Avezzano, Dott. Natalino Caruso, e gradita è stata la partecipazione del Sindaco di Sante Marie Lorenzo Berardinetti, del comandante della stazione dei carabinieri di Magliano dei Marsi Gabriele Di Giossia, del presidente del Lions Club di Avezzano Antonio Del Corvo, del presidente dell’UNITALSI Ivana Lustri. Grazie ai ricchi e simpatici premi della lotteria di beneficenza regalati da numerosi benefattori, è stato possibile raggiungere una significativa cifra che sarà utilizzata per realizzare uno dei service solidali in programma per l’anno 2019-20, pianificati dalla presidente Tiziana Paris, dopo avere monitorato le tante esigenze del territorio.