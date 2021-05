Rossobastardo: dall’Umbria un vino iconico che parla una lingua giovane ed originale

Innovare, sperimentare, sparigliare le carte per reintrepretare in chiave contemporanea alcuni grandi vini dell’Italia centrale. Questa, in estrema sintesi, la filosofia alla base di una bella storia di vino, tutta al femminile, ambientata tra le dolci colline umbre. Parliamo dell’azienda Signae, di Bastardo in provincia di Perugia, condotta con determinazione e freschezza giovanile dalle sorelle Chiara ed Alice Cesarini.

L’azienda si è fatta conoscere grazie ad un vino che, anche grazie ad un nome indubbiamente irriverente ed originale, è ormai diventato un’icona e un brand che è andato oltre quello della stessa cantina: il Rossobastardo.

Un blend di Sangiovese, Merlot, Cabernet, con l’aggiunta di una quota di uve autoctone surmature a conferire profondità e dolcezza, che ha fatto incetta di premi e riconoscimenti in ogni dove. Un vino dalla bevuta “easy”, spensierata, giovane, perfetto per (ri)cementare vecchie e nuove amicizie.

Ma, sulla linea dell’originalità e della piacevolezza viaggiano tutti i vini prodotti, sempre all’insegna di un protocollo che bandisce chimica e prodotti di sintesi: dal profumato ed intrigante bianco La Randa, mix di Grechetto e Sauvignon, dove aromaticità e acidità viaggiano in bell’equilibrio; passando per l’IGT Umbria Peperosa, un rosato a tutto pasto a base Sangiovese, che si presenta con sentori di netti di mela annurca e pepe; proseguendo con le varie interpretazioni in rosso, come il Benozzo, morbido e sensuale, il Montafalco Doc, sia versione classica che riserva, e “sua maestà” il Sagrantino, il principe dei vitigni umbri, qui raccontato in veste moderna, dove la proverbiale tannicità e potenza del vino è messa al servizio di una beva fresca, quasi mentolata, che lo rende più “abbordabile” anche a palati poco abituati a queste tipologie di vini.

Ma Signae non è solo vino. Da oltre un decennio si sono concentrati sulla ricerca e sulla sperimentazione delle qualità salutistiche dell’uva Sagrantino, che tra tutti i vitigni conosciuti risulta contenere la maggior quantità di polifenoli, antociani e zuccheri naturali. Ne sono nate confetture e succo d’Uva 100% Sagrantino, in collaborazione con l’Università di Firenze, che esaltano il patrimonio antiossidante dell’uva e diventano un rimedio salutistico naturale contro i radicali liberi.

