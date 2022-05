“Rosciolo pulito”, la 15esima giornata ecologica: il programma

Magliano dei Marsi. “Manteniamo pulito il nostro amato borgo”. Questo è l’obiettivo che si propone l’iniziativa “Rosciolo pulito” organizzata dalla Proloco di Rosciolo insieme al C.A.I, gruppo alpini e circolo anziani, con il patrocinio del comune di Magliano dei Marsi e la collaborazione di MM fratelli Morgante s.r.l..

Verrà effettuata la pulizia totale delle campagne, il materiale raccolto verrà selezionato e depositato nei vari container presso il parcheggio del cimitero. Non verranno raccolti eternit e materiali isolanti per l’edilizia (guaine, cartongesso, ecc), né elettrodomestici e Tv. Per quanto riguarda gli pneumatici, verranno presi in considerazione solo quelli di piccole dimensioni, sono esclusi quelli di camion e trattori.

L’iniziativa è programmata per domenica 29 maggio:

Ore 8/8.30 ritrovo in piazza della Torre

Ore 13.30/14 pranzo per tutti presso la sede della Proloco