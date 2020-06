Rosa o rosato, non importa: basta che sia Cerasuolo!

Quando l’estate si affaccia con i suoi primi caldi, compare puntuale sulle tavole d’Abruzzo, scintillando nel bicchiere con tutte le sfumature del rosa, e allietando prima gli occhi e poi il palato. I rosati in generale – e di conseguenza anche il Cerasuolo – per troppo tempo sono stati ingiustamente considerati “vinelli”. Sono invece di prodotti di gran dignità, che alla freschezza e bevibilità tipica dei bianchi, aggiungono una struttura e complessità che li avvicina ai rossi, rendendoli di fatto perfetti tanto come bevanda a tutto pasto, quanto come semplice aperitivo da bere fresco.

Tra le zone “che vinificano in rosa”, l’Abruzzo è forse quella che gode di maggior fama: è una delle poche regioni italiane (insieme a Puglia e alcune zone del Trentino) dove si può parlare a pieno titolo di “scuola” o tradizione rosatista. Se altrove l’approccio col rosato è recente e dettato principalmente da motivazioni commerciali (della serie…se il rosa “tira”, facciamolo anche noi!), i Cerasuoli dei migliori produttori sono da tempo ben noti sia in Italia che all’estero.

Dopo oltre 40 anni in cui il Cerasuolo è stato classificato come sottotipologia della DOC Montepulciano d’Abruzzo, i produttori hanno ritenuto opportuno dare a questo vino una propria specifica identità richiedendo il riconoscimento della DOC “Cerasuolo d’Abruzzo” giunta negli ultimi anni.

Pur appartenendo alla famiglia dei rosati, ha ben poco a che spartire con essi. Questi ultimi, in genere, sono vini di bassa gradazione, con un’acidità non particolarmente elevata e struttura esile. E per queste loro caratteristiche, spesso, non vengono identificati con una tipologia ben precisa di vino, ma relegati ad una condizione di quasi non-vino, di limbo, o al massimo ad un “compromesso” tra bianchi e rossi.

Il Cerasuolo d’Abruzzo è un vino che ha delle caratteristiche chimiche ed organolettiche ben precise. E’ un vino dal colore piuttosto carico e brillante, di buona gradazione (a volte anche elevata) e sostenuto da un’alta acidità. Anche l’estratto è particolarmente alto. E’ un vino che, se vinificato a dovere può rivelarsi insospettabilmente longevo, anche se lo si apprezza al meglio in giovane età. Se da un lato, quindi, esso non è una via di mezzo tra un bianco e un rosso, dall’altro lato unisce la delicatezza e la freschezza dei bianchi alla forza e potenza dei rossi. Ha una notevole sapidità di base, che gli conferisce una vocazione gastronomica innata. E’ insomma un rosato molto particolare, diverso…

…è il Cerasuolo!

