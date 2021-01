Roma-Pescara by Marsica ad alta velocità, D’Annuntiis: “La linea si farà. Attesi fondi dal Governo”

Autostrade, ferrovie, linee aeree. La Regione Abruzzo necessita di un potenziamento efficiente su tutto il territorio per entrare negli indotti dello sviluppo turistico e della viabilità a livello nazionale. Ne abbiamo parlato ieri sera #InPrimaLive con il sottosegretario alla presidenza della Regione Abruzzo, Umberto D’Annuntiis, assessore ai trasporti (PER INTERVISTA COMPLETA CLICCA QUI). La linea ad alta velocità Roma-Pescara passando per la Marsica e per Sulmona si farà, questo il messaggio dell’assessore. “Si attendono però i fondi del Recovery Plan, annunciati anche dal Presidente Conte nella Conferenza del 3 giugno per il potenziamento della linea”.

Sulla potenziale linea ferroviaria che coinvolgerebbe anche il capoluogo aquilano, D’Annuntiis si riserva di leggere le carte inviate dalle associazioni di categoria che hanno proposto il progetto alla Regione. “Ancora non ho avuto modo di incontrare le associazione e di leggere attentamente i vari progetti. A primo impatto, mi sembra si parlasse di gallerie di 12 km, lavori sicuramente non semplici”. Come per la bellissima transiberiana che attraversa l’entroterra abruzzese partendo da Roccaraso, una linea ferroviaria che raggiunge il capoluogo sembrerebbe necessitare di numerosi lavori all’interno delle catene montuose abruzzesi. A meno che non si stia parlando di progetti alla Futurama, con linee ferroviarie che attraversano l’aria.

D’Annuntiis parla anche di autostrade: “Tanti i lavori effettuati in questo periodo per la manutenzione delle nostre autostrade, a partire dalla A14 che nel periodo estivo è stata chiusa in alcuni tratti, ma anche l’A24 e l’A25. Il presidente Marsilio ha attivato ancora il blocco dei pedaggi, quindi per il momento non sono previsti aumenti”. @RaffaeleCastiglioneMorelli

