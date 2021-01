Rogo alla Iperortaggi di Luco dei Marsi: trovati punti di innesco e accelaratori

Luco dei Marsi. Potrebbero essere doloso l’incendio che ha distrutto gran parte dell’azienda agricola Iperortaggi di Luco dei Marsi. Sono stati trovati, infatti, più punti di fuoco e tracce di acceleratori che avrebbero permesso alle fiamme di propagarsi più rapidamente. La struttura che si trova lungo la Circonfucense nella notte tra lunedì e martedì ha preso fuoco allarmando tutto il territorio del Fucino. Le fiamme alte si intravedevano da chilometri di distanza tanto da attirare l’attenzione anche i carabinieri che stavano perlustrando per dei controlli di routine la zona. Sono stati loro a dare l’allarme e ad avvertire i vigili del fuoco che sono arrivati sul posto per domare il rogo.

I carabinieri del nucleo operativo di Avezzano, coordinati dal comandante Bruno Tarantini, hanno lavorato per raccogliere informazioni utili alle indagini in collaborazione con il nucleo investigativo antincendi territoriale dei vigili del fuoco arrivato nel pomeriggio di ieri sul posto. Sono stati rinvenuti più punti di fuoco dai quali potrebbero essere partite le fiamme. Inoltre intorno ai punti gli uomini dei Niat hanno trovato tracce di acceleratori – come benzina o alcool – che avrebbero permesso in poco tempo di far partire l’incendio.

Ad alimentare il fuoco anche i pannelli in poliuretano espanso che erano posti intorno alle celle frigorifero. Non sono bastati i vigili del fuoco del vicino distaccamento di Avezzano, sono state chiamate a supporto anche squadre della sede centrale dell’Aquila, del distaccamento di Sulmona, dei vigili volontari di Carsoli e del Comando di Frosinone. Solo alle prime luci dell’alba sono riusciti a concludere le operazioni non prima di aver perlustrato tutta l’area ed essersi assicurato che non ci fossero focolai.

Sul caso sono già al lavoro i carabinieri della compagnia di Avezzano, guidati dal capitano Luigi Strianese, che stanno ricostruendo le varie piste per capire cosa possa aver provocato l’incendio anche grazie al supporto dei vigili del fuoco del Niat. L’inchiesta è stata affidata al sostituto procuratore della Repubblica di Avezzano Lara Seccacini.