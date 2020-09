Rodorigo sport chiude dopo 40 anni di attività, un’altra luce si spegne su corso della Libertà

Avezzano. E’ stato per decenni il punto di riferimento per gli amanti dello sci, ma anche per gli studenti e per gli appassionati di calcio. Lì si sono vestiti migliaia di marsicani e lì hanno comprato i primi zaini alla moda i ragazzi della zona. Dopo 40 anni di attività ininterrotta Emilia Cerone, che ha ereditato il negozio di corso della Libertà dal suocero, ha deciso di abbassare la saracinesca e godersi la meritata pensione.

“Dopo decenni di intensa attività, è arrivato il momento di prendere il meritato riposo”, hanno spiegato dallo staff, “ Rodorigo Sport chiude, e ha scelto di ringraziarvi e salutarvi con una incredibile svendita di fine attività.

Tutta la merce rimanente in magazzino verrà liquidata a partire dal 3 ottobre 2020 con incredibili sconti, dal 50% all’80%. Attualmente siamo chiusi per organizzare la liquidazione e vi diamo appuntamento al 3 ottobre”.

Tante sono state le manifestazioni d’affetto soprattutto da parte dei clienti storici che in Rodorigo sport vedevano un luogo sicuro dove trovare sempre ciò di cui necessitavano. Anche in questi giorni mentre si sta allestendo la svendita tanti passano e esprimono il loro disappunto alla signora Cerone.

Con la chiusura di Rodorigo sport in corso della Libertà un’altra vetrina si spegnerà. Negli ultimi mesi sono diverse le attività commerciali che hanno definitivamente chiuso o si sono spostate dalla parte alta – adiacente al piazzale della stazione ferroviaria – a quella bassa – vicino a piazza Risorgimento. In città i dati non fanno ben sperare se si pensa che nei primi 7 mesi del 2020 ben 60 negozi hanno abbassato definitivamente la saracinesca.