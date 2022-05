Rocco Di Micco è il nuovo presidente del Patto territoriale: sede rimane ad Avezzano, fallisce spostamento a Carsoli

Avezzano. È stato nominato venerdì scorso il nuovo consiglio di amministrazione del Patto territoriale: il presidente è Rocco Di Micco. Il Patto è uno strumento di crescita e di sviluppo condiviso tra Enti, che lega tra loro Comuni e Provincia dell’Aquila, nell’ottica di far arrivare fondi e risorse al territorio, da poter reinvestire.

“Grande soddisfazione per questa nomina. Il Patto territoriale della Marsica, negli ultimi tempi, aveva perso forza ed energia, era quasi scomparso dai radar. Renderemo di nuovo indispensabile questo strumento, che è anche una cabina di regia”, ha commentato il neo presidente.

“E una cabina di regia il Patto lo è effettivamente stato nel caso della partecipazione al bando del Pnrr per il progetto del Parco Periurbano (area di 52 mila metri con campo da volley, basket e aree attrezzate con giochi per i bambini). Attendiamo ancora l’esito, che ci sarà in estate. Ci sono però nel calderone anche altre idee”, ha detto Di Micco, “il Patto territoriale non si muoverà da solo, ma farà squadra anche con altre voci del territorio, come il Gal Marsica nel quale CdA mi onoro di essere. Il prossimo passo sarà la convocazione di tutti i sindaci della Marsica ad Avezzano, per discutere di progetti che si intendono avviare insieme. Il Patto non aveva, inoltre, più una sede da diverso tempo: chiederemo alla Provincia dell’Aquila di poter trasferire l’ufficio del Patto Territoriale in uno stabile fornito dall’Ente stesso ad Avezzano, che è stato già individuato. L’iter è in corso: nessuno spostamento del baricentro a Carsoli. Ringrazio il vicario della Provincia dell’Aquila nella Marsica, Gianluca Alfonsi, per l’appoggio e la lungimiranza e per ave sostenuto la mia nomina”.

Il vice presidente è Giovanni Stinelli. Fanno parte del rinnovato Consiglio di Amministrazione i componenti Mauro Madonna, Gasperina Tozzi e Gaetano Cimei.

“Sono onorato della nomina”, ha commentato il neo vice presidente del Patto Stinelli, “sia come cittadino che come dirigente di ‘Abruzzo al Centro’ (movimento politico che fa capo a Gianni Di Pangrazio). Siamo riusciti a mantenere la sede ad Avezzano e soprattutto abbiamo impedito ancora una volta che L’Aquila decidesse per la Marsica. Rilanceremo il Patto cercando di aggregare il più possibile i Comuni tra di loro, in una corona a più punte. Ringrazio il Comune di Avezzano per questa opportunità, faremo un ottimo lavoro”.