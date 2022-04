Roccaraso, misure emergenza “Juan Carrito”: sospeso servizio porta a porta dell’umido

Roccaraso. Una saga infinita quella dell’orso Juan Carrito e delle sue avventure nel territorio abruzzese.

Dopo il suo rientro a Roccaraso, stamane è stato pubblicato nell’albo pretorio del comune un nuovo avviso contenente misure per la gestione dell’emergenza derivante dalla sua presenza nel territorio municipale.

Di seguito, il contenuto:

Si avvisa la cittadinanza che, in esecuzione dell’Ordinanza Sindacale n. 11 del 12/04/2022 e fino a revoca della stessa, a partire da mercoledì 13 Aprile 2022 il servizio di raccolta dei rifiuti urbani di tipologia “umido” (utenze domestiche e non

domestiche) non sarà più erogato tramite il ritiro porta a porta dei mastelli ma dovrà essere svolto direttamente dal Cittadino, recandosi di persona presso la più vicina delle tre Ecoisole presenti sul territorio (Roccaraso, in Viale dello Sport e in Via Napoli e Fraz. di Pietransieri in Via Bologna) ed ivi conferendo i rifiuti del tipo sopracitato.

Detti rifiuti potranno essere altresì conferiti presso il centro di raccolta comunale sito in

Loc. fosso Rasine.

Si avvisa inoltre la Cittadinanza che è attivo un servizio telefonico del gestore

Formulambiente al numero 3472687775 dedicato ESCLUSIVAMENTE a persone in

difficoltà impossibilitate a recarsi di persona presso le ecoisole