Roberto D’Amico con la sua “Presente e futuro” è l’unico candidato sindaco di Morino

Morino. Una sola lista in corsa per le elezioni amministrative di Morino. Solo la squadra guidata dal primo cittadino uscente, e ricandidato alla carica di primo cittadino, Roberto D’Amico, si è presentata per il rinnovo del consiglio comunale del comune rovetano. Bisognerà ora conquistare più elettori possibili e superare la soglia del 50 per cento dei votanti.

Lista – Presente e futuro

Candidato sindaco – Roberto D’Amico

Cinzia Di Francesco

Martina Severa

Raoul Antonio Mastroddi

Ramona Giovarruscio

Giovanni Walter Petricca

Roberto D’Amico (detto Robertino)

Loredana Manni

Maura Di Brizio

Ivano Manni

Marco Bianchi