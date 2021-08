Roberta Di Pascasio a OvindoLibri con “L’equilibrio è un’antica vertigine”

Ovindoli. Mercoledì 11 agosto alle ore 18 Roberta Di Pascasio sarà a OvindoLibri (in piazza San Rocco) per presentare “L’equilibrio è un’antica vertigine”, il suo nuovo romanzo pubblicato da Augh! Edizioni.

L’evento con la scrittrice abruzzese è il secondo appuntamento della rassegna organizzata da Ilaria Milana, titolare della Libreria Via Piave di Roma, che ha realizzato per questa prima edizione del festival una libreria diffusa in collaborazione con il Comune di Ovindoli e l’associazione degli operatori economici.

“Roberta Di Pascasio allude a un altro tempo, non lineare, quello che i greci chiamavano cairologico; sono quegli istanti della vita nei quali si prendono decisioni cruciali, dove si guarda negli occhi la sorte e si cambia il proprio destino”

(Sandro Bonvissuto)

Una torrida sera d’estate, due fratelli della Roma bene, Filippo e Orlando, investono e uccidono una donna e una bambina; alla guida Filippo, sotto effetto di alcol e droga. La storia si concentra sulle conseguenze per i colpevoli, psicologiche, sociali, economiche, attraverso la voce narrante di Orlando, per cui la tragedia è al contempo l’occasione di un intenso e dolente percorso di elaborazione e discussione della sua vita e della sua famiglia. Ad accompagnarlo in questo difficile viaggio interiore la vicina di casa, una nobile sessantenne, spirito ribelle e libero, difettosa quanto lui, vissuta sul limitare di una vertigine. Ognuno dovrà pagare i propri conti, perché i ricordi non hanno tempo, come le colpe e i rimpianti. Attraverso una prosa ricca ed elaborata, struggente e fruibile, l’autrice ci accompagna nel complicato mondo della coscienza, in cui il lato oscuro dell’animo umano cerca un catartico riscatto nell’accettazione della propria natura, seguendo l’imprevedibile filo del destino.

Roberta Di Pascasio, una laurea in Lettere moderne alla Sapienza di Roma e una specializzazione in Editoria, è responsabile dell’officina letteraria “Ponte di carta” e conduttrice del programma La magia delle storie su Info Media News. Ha pubblicato: “Le porte di Cocteau” (Giulio Perrone Editore, 2010), “e-mozioni da poco” (Edimond, 2012, Premio “Città di Castello”), “L’amore si impara” (Giovane Holden Edizioni, 2015, Premio “Bukowski”), “Ricordami la colpa” (Alter Ego Edizioni, 2016); il racconto “Le seduzioni del passato” è presente nell’antologia “Abruzzesi per sempre” (Edizioni della Sera, 2019).

Gli altri appuntamenti in calendario:

9 agosto ore 18: Christian Raimo, La vita che verrà, minimum fax

13 agosto ore 18: Antonio Pascale, Quattro lezioni sentimentali

18 agosto ore 18: Laura e Florent Bongiovanni, Favole e leggende d’Abruzzo