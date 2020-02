Rizzo (Rifondazione Comunista): a Celano c’è rapporto ambiguo tra Pd e Rifondazione

Celano. “A volte qualcuno ci chiede perché, come Partito Comunista, non vogliamo unirci con altri partiti come Rifondazione. Credo sia giusto spiegarlo. Ecco, ad esempio, uno dei tanti motivi: il perdurare del rapporto equivoco col PD”, afferma Marco Rizzo, segretario generale del partito comunista in merito alla scelta di Pd e Rifondazione a Celano di lavorare insieme per la chiamata alle urne. I due partiti, infatti, hanno convocato un incontro molto partecipato in città per sondare il terreno e iniziare a camminare verso le elezioni amministrative.

“In questo caso a Celano, cittadina in provincia dell’Aquila in Abruzzo, la regione del segretario nazionale noto per esser seguace di padre Pio, nella sala conferenze dell’auditorium Enrico Fermi si è tenuta la prima assemblea pubblica e popolare organizzata dai circoli celanesi del Partito Democratico e di Rifondazione Comunista”, ha continuato Rizzo, “nel Partito Comunista chiunque avesse fatto una cosa simile sarebbe stato immediatamente espulso. Il giudizio sul PD, ed il rapporto da tenersi con questo Partito, mi pare una questione fondamentale”.