Rivoluzione in centro, il comune non si ferma: martedì delibera di chiusura di via Corradini

Avezzano. Nessuno era riuscito nell’intento, neanche il grande sindaco Mario Spallone che posizionò delle fioriere che poi cfu costretto a togliere. Invece la prossima settimana la giunta guidata da Gabriele De Angelis formalizzerà la delibera che renderà definitivamente pedonale via Corradini. Il provvedimento rientra nell’ambito dei lavori pubblici avviati e della nuova viabilità che a breve disciplinerà il traffico del centro della città.

Un provvedimento importante che arriva dopo una fase di test lampo. La delibera tratta la pedonalizzazione di un primo tratto di via Corradini, quello davanti alla fontana. La firma è attesa per l’inizio della prossima settimana. Ma non finirà così perché a quanto pare questo è solo il primo step che precede la chiusura al traffico di altri tratti di strada.

Fino a oggi via Corradini, dopo l’inaugurazione della fontana, è stato chiuso con delle fioriere. Il piano è quello di inglobre la strada a piazza Risorgimento perché alla luce dell’amministrazione rappresenta un unico corpo con la riqualificazione della fontana, anche grazie alla stessa pavimentazione in travertino giù usata per piazza Risorgimento.