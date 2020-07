Rivoluzione in casa Uilm-Uil Gallotti lascia e arriva Paliani per la reggenza

Avezzano. La segreteria provinciale L’Aquila – Teramo sarà tenuta da una reggenza fino a nuove elezioni. L’uscita di scena di Angelo Gallotti, segretario provinciale Uilm – Uil, ha costretto i vertici del sindacato a correre subito ai ripari e trovare un sostituto in grado di traghettare fino al rinnovo delle cariche tutta la struttura.

A occuparsi delle aziende del territorio provinciale sarà per il momento Michele Paliani, già a capo dell’organizzazione al livello territoriale, che ora prenderà le redini di tutto dopo l’addio di Angelo Gallotti.

“Avevamo chiesto a Gallotti di rimanere in segreteria provinciale e continuare a seguire i metalmeccanici in vista di un percorso futuro”, ha commentato il segretario nazionale della Uilm – Uil, Palini, “lui però non lo ha accettato e quindi il sindacato ha chiesto a me di intervenire e tenere la struttura per i prossimi mesi. Si tratta ovviamente di una fase transitoria in vista delle elezioni che daranno un nuovo segretario provinciale alla Uilm – Uil”.