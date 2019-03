Rivoluzione buste paga e calcolo retribuzione mensile in casa LFoundry, ecco tutte le novità in arrivo

Avezzano. LFoundry cambia il metodo di presentazione delle buste paga e il calcolo della retribuzione mensile. Azienda e parti sociali si sono messi al lavoro per trovare un’intesa ed evitare brutte sorprese a fine mese per i lavoratori. “A partire da questo mese cambierà il metodo di presentazione delle buste paga e il calcolo della retribuzione mensile”, hanno spiegato le rsu di stabilimento alla fine dell’incontro con i vertici aziendali disponibili a trovare un accordo a vantaggio dei lavoratori, “verrà soppresso il provvisorio e, come diffusamente avviene in tutte le aziende, verrà erogata mensilmente la retribuzione base più tutti gli elementi di maggiorazione del mese precedente, così come era fino al 2005.

Durante i prossimi due mesi, quindi, ci sarà una fase transitoria per mitigare le perdite salariali dei lavoratori o il costo del lavoro maggiorato da parte dell’azienda”. La situazione, quindi, cambierà già a partire dalle prossime settimane a vantaggio dei dipendenti di LFoundry. In questi mesi i lavoratori stanno osservando un regime di contratti di solidarietà richiesti dall’azienda in autunno per far fronte al calo delle commesse generato dalla guerra dei dazi tra America e Cina e all’aumento del costo delle materie prime.

“A marzo e aprile verranno pagati gli elementi fissi più il 50per cento della parte variabile – sia quelli positivi quali maggiorazioni e festività, sia quelli negativi per esempio i contratti di solidarietà – da maggio tutto sarà a normale regime. Per quanto concerne l’argomento ferie, invece, l’azienda ha dato la propria disponibilità a rimodulare l’accordo sulle stesse prevedendo una partenza da aprile”. Nel prossimo incontro, previsto martedì prossimo verranno definiti tutti dettagli del nuovo assetto.