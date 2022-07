Ritrovato il cane di San Pelino, la proprietaria: “Quel ponte dovrebbe essere chiuso ai lati”

Avezzano. Come già raccontato sulle pagine di Marsica Live, da ieri la comunità di San Pelino era sulle tracce del cagnolino smarrito dal nome Willy. Per la gioia di molti, oggi il piccolo animale è stato ritrovato. In una lettera, la proprietaria scrive: “Grazie per il vostro articolo, che avete prontamente pubblicato. Il cane l’ho ritrovato io, visto che sono testarda, ma proprio testarda. Come pensavo, non poteva tornare a casa perchè si trovava sotto il ponte della ferrovia, a S.Pelino. Il cane stava cercando di tornare a casa, ma non riuscendo a ritrovare la rete da dove era passato ha pensato bene di scendere dai lati rapidissimi del ponte, ritrovandosi poi in trappola. Questo perché intorno hanno costruito le case alzando il livello della strada, mentre il canale, secco e con l’ortica, rimane circa 2 metri più sotto”.

“Sono andata sulla ferrovia, anche se tutti mi dicevano che ero pazza e che era pericoloso andare lì”, prosegue la proprietaria, “e quando sono arrivata sul lato del ponte, il cane ha sentito la mia voce ed è venuto fuori. Io riuscivo a vederlo e a parlargli, ma non mi era possibile scendere. È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, che sono arrivati in 5 minuti. Voglio ringraziare moltissimo la vostra redazione ed i vigili del fuoco di Avezzano, sperando anche che si possa fare qualcosa per quel ponte. Magari fare 2 muretti laterali no? E se fosse successo ad 1 bambino, invece che al mio cane? Forse non sarebbe sopravvissuto! Nel ringraziarvi nuovamente, vi mando una foto di Willy, che è stato appena salvato da 1 vigile del fuoco. Grazie di nuovo anche a loro. Spero che vorrete pubblicare la mia lettera, sperando che si possa fare qualcosa per rendere più sicuro il territorio in cui viviamo. Quel ponte dovrebbe essere chiuso ai lati”, conclude.