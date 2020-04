Ritrovata a Tagliacozzo una medaglietta rinascimentale del Volto Santo e della Santa Veronica (galleria foto)

Tagliacozzo. In un terreno situato all’interno del territorio comunale è stata rinvenuta una medaglietta di bronzo, raffigurante la Veronica con il Volto Santo di Gesù, risalente al 1600-1700.

Sul fronte della medaglietta vi è impressa l’immagine della Santa Veronica, intesa come reliquia, quindi il sudario sul quale secondo la tradizione rimase impresso il volto di Gesù. La Veronica è stata rappresentata secondo la più comune ideografia, ovvero il sudario con sopra il volto di Cristo, tenuto tra le mani della Maddalena, che però in questo caso non compare sulla medaglietta.

Sul retro invece è stata raffigurata un’immagine femminile tra le parole “VERO” e “NICA”, che sembra essere quella di Santa Veronica. Più precisamente dovrebbe essere quella di Santa Veronica Giuliani, che viene raffigurata di frequente con la croce tra le braccia, come compare anche sulla medaglietta.

La datazione della reliquia è da far risalire a fine del 1600, inizi del 1700, in base anche ad altre medagliette con fattezze simili, realizzate più o meno tutte in quello stesso periodo, che vi proponiamo di seguito.

Quella ritrovata a Tagliacozzo però potrebbe essere datata intorno alla metà del 1700, perché Santa Veronica Giuliani è deceduta solo nel 1727. Resta invariata però l’importanza del ritrovamento, poiché in qualche modo la medaglietta potrebbe attestare che anche a Tagliacozzo si sviluppò un mercato delle reliquie e di ex voto, forse legato a quello delle indulgenze, ma di certo riconducibile al culto del Volto Santo, la reliquia da contatto che venne donata all’Università di Tagliacozzo tra il XVII e il XVIII secolo, oggi conservata nel monastero di San Cosma e Damiano.