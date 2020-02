Ritorno del mercato del sabato in centro, i commenti dei vertici del Cna di Avezzano

Avezzano. Continua la collaborazione tra la Cna di Avezzano e gli uffici comunali della cittadina marsicana, impegnati sulla questione del mercato settimanale del sabato. Premesso che, come sostiene in una nota Fabrizio Belisari, direttore della Cna Marsicana, “il mercato del sabato da sempre rappresenta un elemento importante della vita economica e sociale, non solo di Avezzano, ma della Marsica intera, l’obiettivo è sicuramente quello di ridare nuovo slancio ad una delle più importanti attività mercatali del nostro territorio, per troppo tempo

rimasta imbrigliata tra critiche, commenti e discussioni”.

“Oggi, con il riposizionamento dei banchi nelle strade e nelle piazze centrali di Avezzano, si dota il mercato di una veste nuova, improntata in primis sul rispetto delle regole; ed è il segnale che la Cna di Avezzano, sulla scia del rapporto di collaborazione intrapreso con gli uffici comunali circa 3 mesi fa, ha voluto lanciare, grazie ad un servizio di monitoraggio, controllo delle procedure e adempimenti da parte degli espositori, affiancata in questo dal prezioso apporto dell’Associazione Carabinieri in congedo.”

“Siamo davvero orgogliosi, continua sul punto Francesco D’Amore, Presidente della Cna di Avezzano, della

sinergia che si è creata in questa direzione, ma anche della giusta immagine di cui si sta dotando di nuovo il mercato, un pezzo di storia per la nostra città ed elemento di attrazione per la collettività. Lo stesso impegno che verrà profuso, dice D’Amore, per l’organizzazione dell’ormai imminente evento fieristico del 25 Aprile, altro appuntamento importante per Avezzano, per il quale già da circa un mese a questa parte il Comune e gli uffici della Cna stanno lavorando a braccetto.”

L’obiettivo della Cna è, da un lato assicurare la migliore organizzazione dell’evento, dall’altro, quello di dotare lo stesso di elementi ed attrattività sulle quali però il Presidente D’Amore non svela altro. Tuttavia, rende noto, che è ufficiale da oggi, in considerazione delle competenze acquisite negli anni in materia di mercati ed eventi fieristici, l’ingresso in Cna del nuovo associato Gianfelice Angelone, il quale, attraverso un protocollo d’intesa stipulato con la propria Associazione di categoria, manifesta la sua volontà di supportare la Cna di Avezzano in tutti gli aspetti logistici ed organizzativi, e al contempo evidenzia la sensibilità mostrata da un’Associazione come la Cna di Avezzano, di voler ascoltare i bisogni e le istanze della categoria degli ambulanti.

“Questo è il lavoro che ci attende, conclude il direttore Belisari facendo presente che gli uffici della CNA da

oggi sono a completa disposizione anche di questa categoria, presso la propria sede in Via B. Buozzi, 31 ed

ai seguenti recapiti; 0863414499; [email protected]”