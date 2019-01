Ritornano le giornate di Open Day al Bellisario di Avezzano tra arte, laboratori ed esposizione di opere

Avezzano. Ritornano le giornate di Open Day del Liceo Artistico “Vincenzo Bellisario” di Avezzano, sempre all’insegna della creatività e del talento. Sabato e domenica i corridoi, le aule, i laboratori e gli altri ambienti scolastici saranno gli spazi espositivi attraverso i quali i visitatori potranno “passeggiare nell’arte”, per ammirare i lavori prodotti dagli studenti durante questa prima parte dell’anno e informarsi sulla ricca offerta formativa e le diverse iniziative organizzate dal liceo.

L’Open Day ospiterà anche le nuove edizioni di due originali manifestazioni che già negli anni passati hanno riscosso un grande successo di pubblico: “Artesia” e “Tort’Art“. A partire dalle 15 di sabato sarà possibile ammirare l’esposizione in anteprima delle opere prodotte dagli alunni delle classi IV e V per “Artesia”, un concorso scolastico di contaminazione artistico-letteraria, per il quale i ragazzi dei corsi di Design dei metalli, Arti figurative e Moda reinterpretano capolavori del tardo Ottocento e del Novecento creando proprie poesie e opere originali.

Quest’anno, in occasione del 50esimo anniversario della scuola, le opere realizzate hanno riguardato in particolare la produzione contemporanea dell’ultimo cinquantennio. Alunni, genitori, docenti e personale ATA si cimenteranno nel cake design riproducendo opere d’arte di ogni epoca per la quinta edizione di “Tort’Art”, che si svolgerà domenica a partire dalle 18 fino al termine dell’Open Day, concorso di torte artistiche durante il quale le meraviglie di zucchero e colori potranno essere degustate da tutti i partecipanti.

Con questa manifestazione dalla formula vincente, la scuola offre una speciale forma d’accoglienza nell’ambito dell’orientamento che unisce il bello dell’arte al piacere del gusto. Insomma, arte bella e buona al Liceo Artistico “Bellisario” di Avezzano. L’istituto sarà aperto al pubblico sabato dalle 15 alle 18 e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.