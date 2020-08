Ritorna “Cappadocia nel cuore” con Lorenzin candidato sindaco: pronti a rispondere alla chiamata della città

Cappadocia. Si accende l’atmosfera elezioni nel comune di Cappadocia. Ad un mese dalla decisione dei cittadini nella cabina elettorale, si chiudono oggi le presentazioni delle liste per rinnovare il consiglio comunale. Con un comunicato stampa, si è ufficializzato il ritorno in campo del gruppo “Cappadocia nel Cuore”, guidato anche questa volta da Lorenzo Lorenzin.

“Sollecitato dalla popolazione che costantemente mi ha richiesto di tornare alla guida del paese”, afferma il candidato sindaco, “ho deciso di tornare in campo e prendermi un impegno così importante per il bene di tutti. Siamo pronti a migliorare sempre di più un paese che è nel mio cuore, nel quale ricevo l’affetto di tutti”.

Continua, “Sì, è stata una decisione difficile dopo il passato. Sostenuto e appoggiato dai tanti, però, ho deciso però di tornare per cercare di dare continuità a due anni dove abbiamo fatto molto, a partire dall’apertura degli impianti da sci e dal progetto di modernizzazione che segnerà per sempre la storia del nostro comune. Vogliamo fare ancora di più”.

“La mia squadra è rappresentata da un gruppo di persone di diverse età, ma da un’idea comune, quella di creare una nuova linfa vitale per il paese e per le vicine frazioni. Sono persone capaci con volontà di creare un terreno fertile di sviluppo ed hanno voluto me come portavoce di un progetto serio, valido e ambizioso per rendere efficiente un programma di politica territoriale”.

Nel gruppo Cappadocia nel Cuore, quindi, candidati con Lorenzin sono: Silvia Federici, Luigi D’Innocenzo, Gabriele De Luca, Giuseppe Di Giacomo, Luigi Di Cintio, Salvatore Scuderi, Vittorio Rapaccioni, Michele Pederzoli, Maurizio Di Cesare, Angela Di Carlo.