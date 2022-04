Riti di Pasqua a Celano, amministrazione e parrocchia pianificano la processione del Venerdì Santo

Celano. Tornano in presenza dopo due anni i riti di Pasqua e a Celano si lavora per la processione del Venerdì Santo. La storica Via Crucis, che attraversa tutte le strade della città, a causa del covid non si tiene da due anni. Proprio per questo c’è attesa da parte di tutti i fedeli e di tutti i membri delle confraternite desiderosi di rivivere questo antico rito.

Ci sono però molti dettagli da mettere a punto e per questo oggi il sindaco, Settimio Santilli, incontrerà il parroco di San Giovanni, don Ilvio Giandomenico, e insieme decideranno come poter strutturare la processione tenendo conto anche delle norme per il contrasto al covid.

Probabilmente il rituale osservato ogni anno verrà leggermente ritoccato e il coro del Miserere, del quale fanno parte circa 100 celanesi, non si fermerà come da tradizione davanti alle chiese della città ma ci si solo passerà in corteo per evitare assembramenti.

Per gli altri riti pasquali, invece, è stato già diffuso il programma delle celebrazioni della parrocchia di San Giovanni. Oggi e domani è previsto alle 17.30 il Rosario e alle 18 la messa. Mercoledì al mattino il parroco porterà la comunione alle persone malate. Non sarà celebrata la messa perché si partecipa alla messa crismale in cattedrale. Giovedì alle 17 ci sarà la messa in Coena Domini, dalle 22 veglia di preghiera e dalle 23 veglia di preghiera animata dai giovani. La chiesa parrocchiale chiuderà a mezzanotte.

Venerdì dalle 15 azione liturgica e dalle 16 processione per le strade della città. Sabato alle 21.30 veglia pasquale. Domenica di Pasqua ci saranno due messe: una alle 11 e una alle 18. Lunedì dell’Angelo, invece, è prevista la messa alle 8.30. Da martedì 19 a venerdì 22 non sarà celebrata l’Eucarestia in parrocchia.