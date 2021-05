Ritardo consegna tamponi, Conte (Pd): “Abruzzo e Asl nel caos, Testa inefficiente”

Sante Marie. “Mentre altre regioni sono prime in classifica per percentuale di vaccini somministrati alla categoria Anziani, l’Abruzzo si classifica terzultima con una percentuale del 65,4%”. A parlare è Andrea Conte, segretario del Pd di Sante Marie, che continua: “l’Abruzzo si mobilizzi affinché possa raggiungere anziani e fragili per la somministrazione del vaccino covid”.

“Sono inaccettabili i disguidi che i centri vaccinali creano, anziani che vengono rimandati a casa assegnandogli una data di presentazione a lungo termine”, va avanti, “l’appello fu lanciato anche dal presidente UNCEM Abruzzo Berardinetti che chiedeva di utilizzare mezzi mobili per raggiungere piccole realtà. L’Abruzzo e l’ASL sono nel caos, l’ispezione dei NAS negli ospedali di Avezzano e L’Aquila sul caos tamponi dimostrano ancora una volta l’inefficienza e il disordine da parte del Manager Testa. I pesanti ritardi nella comunicazione del risultato dei tamponi hanno scatenato panico e dubbi nelle famiglie che hanno osservato la quarantena come prevista dai protocolli ministeriali. L’Abruzzo pensi alle categorie fragili e anziani immunizzandoli in breve tempo”.