Ritardi sulla tratta Avezzano-L’Aquila, bus Tua arriva in ritardo e fa infuriare i pendolari

Avezzano. “Siamo stufi, questa situazione non può andare avanti. Con tutto quello che paghiamo non è accettabile che i disservizi siano all’ordine del giorno”. E’ lo sfogo di una pendolare per l’episodio che l’ha coinvolta stamane, quando da Avezzano si è mossa in direzione L’Aquila per recarsi all’università. La ragazza, come ci spiega, ha dovuto far fronte al disagio di partire in ritardo e perdere parte del corso che avrebbe dovuto seguire.

“Il pullman avrebbe dovuto partire alle 9 da piazzale Kennedy ma, invece, è arrivato con venti minuti di ritardo. Non solo, il mezzo di trasporto non era neanche quello designato per la tratta ma uno piuttosto vetusto, sicuramente sostitutivo dell’ultimo minuto. Abbiamo chiesto spiegazione di ciò ma nessuno ci ha risposto né giustificato il ritardo”.

“E’ pieno di studenti e lavoratori che, grazie a quest’ennesimo disservizio faranno ritardo a scuola o sul posto di lavoro. Ma, nonostante le numerose segnalazioni, sembra che niente cambi. Fino a quando continueremo a essere trattati così, senza rispetto e senza garanzie di avere un servizio preciso, puntuale e, soprattutto, efficiente?”, ha concluso la ragazza.