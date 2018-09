Ritardi nell’iter per il concordato preventivo, Cam svela: “siamo stati noi a chiedere la proroga”

Avezzano. Dopo la notizia del ritardo sull’iter per la chiusura del concordato preventivo in continuità che sarebbe stata causata da diversi fattori tra cui multe per depuratori mal funzionanti pari a 1,3 milioni di euro, sul caso intervengono di nuovo i vertici del Cam che svelano come “la proroga concessa dal Tribunale di Avezzano del termine per depositare la proposta definitiva, slittata al 15 ottobre, sarebbe stata chieste da Cam stesso.

I componenti del Consiglio di gestione del Cam Manuela Morgante e Armando Floris,tengono a sottolineare, nonostante nessuno abbia mai affermato il contrario, che “non esiste nessun blocco della procedura di concordato. La stessa”, spiegano, “dopo la domanda da noi proposta il 5 marzo, sta andando avanti secondo quanto previsto dalla normativa in oggetto e assicurando il servizio.

Abbiamo chiesto una proroga del termine”, ammettono, “per il deposito della proposta concordataria definitiva e del piano, non per vicende collegabili alle sanzioni amministrative che non rappresentano elemento di novità facendo parte dei rilievi emersi in sede di verifica da questa gestione e segnalati già da mesi, ma per meglio definire la ricostruzione dell’attivo e del passivo risultata particolarmente complessa per la nota situazione dei conti della società”.

Quindi il Cam era già a conoscenza delle multe per 1,3 milioni di euro a causa dei depuratori malfunzionanti, ma ciò non avrebbeportato al ritardo. Lo slittamento sarebbe stato dovuto ad altro.

“La richiesta”, spiegano infatti dal Cam, “mira ad effettuare i necessari approfondimenti per la redazione di un piano funzionale a tutelare gli interessi dei creditori. Il tribunale di Avezzano ha accolto l’istanza concedendo il termine richiesto e fissando la scadenza del deposito al 15 ottobre prossimo.

Immaginiamo non sfugga a nessuno la delicatezza di questa fase così come auspichiamo che venga colta l’importanza dei prossimi mesi per la vita dell’azienda”.

I due componenti del Cam parlano poi di corretta informazione sostenendo che “risulta fondamentale, considerato che l’immagine aziendale rappresenta un valore pubblico e deve essere da noi tutelata il più possibile ed in tutte le sedi”.

L’informazione non a caso comprende tutti gli aspetti di una vicenda come quella del Cam, come appunto quello della proroga al 15 ottobre di cui i cittadini dovevano essere necessariamente informati trattandosi di un patrimonio collettivo come quello del Cam.