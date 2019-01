Risveglio di neve sulla A24 e A25, fiocchi intensi lungo le tratte autostradali in Marsica e nell’aquilano

Avezzano – Le previsioni meteo indicavano le precipitazioni nevose dal pomeriggio sera, ma la perturbazione deve aver anticipato a sorpesa il suo arrivo con la coltre bianca. Già dalle ore 5 del mattino fiocchi consistenti si registrano sulle autostrade laziali ed abruzzesi con neve intensa tra Tagliacozzo e San Gabriele Colledara sulla A24 e tra Valle del Salto e Pratola Peligna sulla A25. Già da Vicovaro Mandela, sempre in direzione di Teramo si registra nevischio intermittente. Sulle tratte di competenza sono in azione mezzi spargisale e spazzaneve di Strada dei Parchi. Al momento non si registrano disagi per la circolazione che comunque nei tratti interessati dalle precipitazioni nevose risulta essere rallentata. Prestare pertanto molta attenzione, non mettersi in viaggio senza la dotazione di pneumatici invernali e/o catene. @d.i.