Ristrutturata la croce sul santuario della Pietraquaria, ecco date e orari di tutte le iniziative

Avezzano. Installata il 10 Dicembre 1967 sulla roccia antistante il Santuario di Maria S.S. di Pietraquaria, la croce finora non era mai stata sottoposta ad interventi di manutenzione. L’esposizione agli eventi atmosferici aveva intaccato le parti più esposte al punto da perforare lo spesso lo strato di ferro con cui venne realizzata. Contemplata la situazione di degrado il Comitato Feste Maria S.S. di Pietraquaria, si è subito mobilitato per reperire i fondi per un immediato intervento di ristrutturazione, e all’appello hanno risposto il Comune di Avezzano, la Fondazione Carispaq dell’Aquila, il Lions Club di Avezzano, il Rotary Club di Avezzano e Banca Mediolanum di Avezzano, che oltre a dimostrare una sensibilità al problema hanno contribuito alla copertura delle spese di restauro della Croce.

Martedì 26 aprile, dopo la celebrazione della Santa Messa delle ore 18, ci sarà la proiezione di tre filmati presentati dal professor Angelo Stornelli, dal titolo :“Un tuffo nella storia per fare cultura ed essere protagonisti”. Alle ore 20.45, sul piazzale antistante il Santuario della Madonna di Pietraquaria, si procederà al rinnovo della tanto sentita tradizione dell’accensione del focaraccio e, nel contesto della serata verrà celebrata l’accensione della Croce alla presenza delle autorità civili, religiose, militari e della stampa, tra cui Sua Eminenza Monsignor Giovanni Massaro, Vescovo dei Marsi, Padre Orante Elio D’Agostino, responsabile del santuario, Domenico Di Berardino il vice sindaco di Avezzano, Gaetano Frezzini, presidente del Lions Club di Avezzano, Federico Piccone, presidente del Rotary Club di Avezzano, Domenico Taglieri, presidente della Fondazione Carispaq di L’Aquila, Sergio Donati delegato Banca Mediolanum di Avezzano, e Antonio Di Legge, presidente del Comitato Feste Maria S.S. di Pietraquaria. Da lunedì 25 aprile alle ore 17.00 si inaugureranno invece i locali siti in via Trento n° 11, messi gentilmente a disposizione del Comitato dall’avvocato Carlo Maccallini. Chiunque volesse recarsi al Santuario può usufruire del trasporto Scav con partenza ore 7.15 da via S. Cataldi, Corso della Libertà, Via Monte Velino, Via Roma, Via Napoli, Santuario.