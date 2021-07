Ristorante, pescheria e gastronomia: da Happy Wok il mondo del cibo è a 360 gradi

Da Happy Wok il mondo del cibo è a 360 gradi. Il perché? Ve lo spieghiamo subito. Il team del ristorante internazionale di Cappelle dei Marsi ha deciso di rivoluzionarsi. In seguito allo scoppio della pandemia, infatti, la chiusura forzata ha portato a mesi di studio e di sperimentazione non solo dal punto di vista culinario, con la creazione di nuove ricette e piatti innovativi, ma anche per tutto ciò che riguarda i servizi offerti. Ad aggiungersi alla tradizionale proposta del ristornate con pranzi e cene a prezzi fissi, due le new entry: i reparti dedicati alla pescheria e alla gastronomia.

Ristorante.

Da sempre il ristorante Happy Wok ha come principale obiettivo quello di lanciare e sviluppare un’idea di ristorazione totalmente innovativa. Ogni giorno, con la passione e la dedizione che caratterizzano lo staff, si cerca la migliore sinergia tra due tradizioni culinarie che, seppur molto differenti tra loro, trovano nel nostro ristorante la giusta armonia. Il punto di forza della proposta del ristorante è l’all you can eat che ha conquistato tutti nella Marsica e non solo. Rispetto ai primi anni, la formula è cambiata in seguito alla necessità di rispettare le norme anti covid-19: scegli i tuoi piatti preferiti, mangi quello che vuoi ma vieni servito direttamente al tavolo. E il prezzo è sempre lo stesso.

Pescheria.

La pescheria è tra le novità inserite a partire da quest’anno. Si tratta di un nuovo reparto dedicato all’esposizione e alla vendita di pesce fresco proveniente direttamente dal mar Adriatico. Il bancone presenta una varietà di pesci e molluschi frutto di una selezione attenta del miglior pescato di giornata. Un punto di riferimento per gli amanti di prodotti ittici freschi, che possono scegliere tra un’orata pescata o un salmone selvaggio, tra una bistecca di tonno o degli scampi con la certezza che tutto è di grande qualità. E poi cozze, vongole, mazzancolle, ostriche e tanto ancora. Tutti prodotti da acquistare, riportare e cucinare a casa o da farsi pulire e preparare sul momento dagli chef in cucina per gustarselo in famiglia già pronto.

Gastronomia.

Ultimo ma non per importanza: il reparto della gastronomia. Pizza al taglio, impastata con farine speciali sapientemente mescolate e lievitate lentamente, cotte a pietra in uno speciale forno che ne preserva la fragranza e ne garantisce un’alta digeribilità̀; olive ascolane realizzate a mano una ad una, così come i supplì̀ di riso, le crocchette di patate, gli involtini primavera e tante altre pietanze. Uno spazio dedicato a tutte ricette cucinate nel rispetto della tradizione e soprattutto attraverso l’uso di materie prime di alta qualità da consumare comodamente a casa propria.

Happy Wok garantisce delle valide alternative che rispondono alle esigenze e ai gusti di tutti. Cosa aspettate? Per maggiori informazioni: +39 388 778 0223

