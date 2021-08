Risse e disordini tra italiani ed extracomunitari, far west durante la notte a Luco dei Marsi

Luco dei Marsi. Questa notte è scoppiata una lite tra un ragazzo italiano e un extracomunitario, che poi è degenerata e ha coinvolto anche i rispettivi genitori.

Poco dopo mezzanotte due ragazzi, entrambi minorenni, a seguito di un litigio si sono picchiati. Durante il litigio sembra che sia intervenuto anche il padre dell’extracomunitario, che però anziché separare i due ragazzi, avrebbe incitato il figlio alla violenza. Alcuni parlano di un manganello che però i Carabinieri della compagnia di Avezzano, giunti sul posto poco dopo, non hanno mai trovato. Ad ogni modo subito dopo che i due sono venuti alle mani, intorno ai due extracomunitari si è radunata una crescente folla di gente e, se non fosse stato per l’intervento tempestivo della polizia municipale, poteva crearsi un concreto rischio per la loro incolumità fisica. I vigili hanno messo al sicuro i due extracomunitari, padre e figlio, mentre nelle vicinanze del Comune si accalcava sempre più una grande folla. In seguito è arrivata l’ambulanza, che ha portato i due extracomunitari all’0spedale civile di Avezzano, dove ad entrambi sono state prestate le prime cure. Successivamente, intorno all’una e mezza di notte, sembrerebbe che il padre del ragazzo italiano si sia recato fuori la casa dei due extracomunitari e in segno di rivalsa per l’accaduto abbia arrecato dei danni all’esterno dell’abitazione.

Ma le proteste dei cittadini non si fermano ai fatti di violenza accaduti, altri lamentano che nella notte a Luco dei Marsi siano in molti a non rispettare le regole, sia quelle relative al Covid, ma anche quelle del codice della strada e alla libera vendita di alcool ai minorenni. Come si può vedere anche dalla foto nella centralissima piazza Umberto I° ci sono auto parcheggiate in sosta sulla piazza, nonostante qualche anno fa, tramite l’ordinanza n°60 del 2017, la sindaca De Rosa avesse vietato persino il parcheggio a spina di pesce per preservare la pavimentazione della piazza.