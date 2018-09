Rissa sul bus tra stranieri senza biglietto e controllore, la rabbia degli altri viaggiatori coinvolti

Avezzano. Scoppia rissa tra stranieri e controllore su un autobus TUA S.p.A. Sul mezzo partito da Avezzano, alle ore 13:40, e diretto a Tagliacozzo, nei pressi dell’ufficio postale di Magliano de’ Marsi è salito uno dei controllori dell’azienda e, appena notate dei passeggeri che presumibilmente erano senza biglietto, ha comunicato all’autista del mezzo “fermati più avanti”, e il bus si è fermato qualche metro dopo all’altezza dei giardinetti del paese.

“A questo punto – testimonia uno dei passeggeri che si trovava in quel momento sul bus – il controllore ha esortato più volte tali persone sprovviste di documento di viaggio oppure non convalidato, a scendere, anche dopo varie chiamate alle forze dell’ordine e alla centrale dell’azienda Tua ad Avezzano”.

“Siamo riusciti a ripartire dopo 20 minuti di parole grosse, – continua il passeggero – toccate tra il controllore e le varie persone e tutto si è concluso con una lite feroce fisica tra una persona e il controllore. Tale lite si è rivolta anche agli altri passeggeri che come me, erano a bordo del mezzo, e non c’entravano nulla”. Alcuni dei soggetti coinvolti nella rissa, spintonandosi, sarebbero finiti addosso anche ad un ragazzo che era seduto sul bus.

“Scrivo ciò – conclude il passeggero testimone della feroce rissa che si è rivolto alla redazione di MarsicaLive – perché non è proprio possibile che succedano tali cose, al di là di chi sia la colpa, dato che per questa situazione, ha creato enorme disagio a tutti gli i passeggeri della corsa in questione”.