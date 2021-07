Rischio quarta ondata della pandemia, nuovo screening anticovid ad Avezzano

Avezzano. La variante Delta spaventa e a contrasto della diffusione del covid19 il Comune di Avezzano ha messo in programma una nuova campagna di controlli per individuare asintomatici.

Nuovi test antigenici gratuiti in città, nei locali della palestra dello Stadio dei Pini.

La due giorni di screening si svolgerà venerdì 23 luglio, dalle 17 alle 20 e 30; e sabato dalle 9 alle 13, sotto la supervisione degli assessori Maria Teresa Colizza e Patrizia Gallese, sempre in prima linea, e con il fondamentale contributo dei volontari sanitari e della Protezione civile comunale.

“Come in altri Paesi”, afferma l’assessore all’emergenza sanitaria, Colizza, “la variante Delta rischia di diventare sempre più dominante in breve tempo. Attualmente, il numero dei ricoveri nei reparti Covid non intensivi e il tasso di

occupazione non destano preoccupazione, ma i contagi in crescita rischiano di alimentare una nuova ondata nel nostro territorio. La campagna vaccinazione intanto prosegue ad alti ritmi, con circa 900 dosi somministrate quotidianamente. È importante ricordare che i non vaccinati rischiano di contrarre la malattia nelle forme più gravi”.

“L’amministrazione riattiva la macchina dei controlli”, fa sapere l’amministrazione comunale, “visto che la quarta ondata della pandemia che minaccia l’intero territorio nazionale e la regione potrebbe essere alle porte anche in città”.