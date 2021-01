Rischio neve e dissesto idrogeologico, attivato il piano antineve ad Avezzano. Apre il Coc

Avezzano. Attivato il piano neve ad Avezzano, prevede l’utilizzo di 21 mezzi per la pulizia delle strade, per lo spargimento del sale e per il ripristino della viabilità. E’ stato approvato tra la serata di sabato e la giornata di domenica. Il sindaco Giovanni Di Pangrazio ha emanato prontamente un’ordinanza con la quale ha attivato il Coc anche per le attività emergenziali legate al rischio neve e ai dissesti idrogeologi.

Il primo cittadino con la citata ordinanza ha, inoltre, disposto il transennamento di Strada 10 e Strada 11, nonché di via Sant’Onofrio, dove sono precipitati alcuni massi, richiedendo alla Regione l’intervento di tecnici che possano verificare l’entità del movimento franoso, anche perché non si può escludere l’interessamento della sottostante zona stradale.

A causa delle abbondanti precipitazioni, alcune strade del Fucino si sono allagate, arrecando danni alle abitazioni con notevoli disagi per I residenti. Immediato l’intervento delle forze della protezione civile del comune di Avezzano anche nelle ore notturne con la partecipazione sul campo del dottor Claudio Paciotti, Tiziano Zitella e Antimo Rauso. I dipendenti del comune sono intervenuti insieme ai vigili del fuoco, per cercare di ripristinare la normalità nelle strade del Fucino, pulire i fossi di scolo e prestare soccorso in alcune abitazioni coinvolte.

“Sono soddisfatto”” afferma il Sindaco “è stato un grande lavoro di squadra da parte dei dipendenti comunali e dei volontari della protezione civile che, ancora una volta, in condizione di necessità, sono prontamente intervenuti. A tutti loro va il mio ringraziamento e quello di tutta la città. Chiedo a tutti i cittadini la massima prudenza perché anche nei prossimi giorni sono previste ondate di maltempo”.