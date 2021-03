Rischio idrogeologico, 14 milioni di euro in Marsica per gli interventi. Ecco i Comuni finanziati

Avezzano. Nella Marsica arrivano 14milioni di euro per la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico. Capistrello, Carsoli, Castellafiume, Lecce nei Marsi, San Vincenzo Valle Roveto e Trasacco sono solo alcuni dei Comuni che hanno ottenuto i finanziamenti statali per poter portare avanti un’attività di prevenzione e tutela dei loro paesi messi a rischio dai dissesti. Gli enti locali sono riusciti a ottenere i fondi rispondendo alla procedura lanciata dal dipartimento per gli affari interni e territoriali.

Decine e decine di domande sono state arrivate dalla Marsica e dall’Abruzzo al ministero. Sono stati finanziati progetti fino a 1milione di euro per i comuni con una popolazione fino a 5mila abitanti, di 2milioni e 500mila euro per i comuni con popolazione da 5.001 a 25mila abitanti e di 5milioni di euro per i comuni con popolazione superiore a 25mila abitanti.

Sono stati richiesti da tutta Italia interventi per oltre 9mila opere pubbliche, di queste 8.176 sono state ammesse e solo 2.846 sono state poi finanziate. I Comuni che hanno beneficiato dei fondi messi a disposizione dal Governo sono complessivamente 1.912 dal momento che alcuni, come per esempio Celano, Sante Marie e Tagliacozzo, hanno presentato più progetti tutti finanziati.

Ecco l’elenco dei Comuni finanziati: Avezzano – 175mila euro, Canistro – 400mila euro, Capistrello – 999.580 – 745.161 – 194.741 euro, Cappadocia – 800mila euro, Carsoli – 996.000 euro, Castellafiume – 399.000 – 600mila euro, Celano – 789.130,00 – 918.200 – 789.130 euro, Lecce nei Marsi – 996.800 euro, Rocca di Botte – 450mila euro, San Vincenzo – 993.900 euro, Sante Marie – 500mila – 500 mila euro, Tagliacozzo 200- 200 – 600 mila euro e Trasacco 989.357 euro.