Rischio deviazione per L’Aquila dell’alta velocità, il Comune di Avezzano pronto a dare battaglia

Avezzano.”Vigilare e’ la parola d’ordine senza traslasciare nulla al caso ed ai colpi di maestro dei cugini dei capoluogo dei Provincia”. È quanto dichiara il consigliere di maggioranza Roberto Verdecchia.

“La ferrovia quale opera strategica e fondamentale Roma – Pescara”, prosegue Verdecchia,”dovrà passare obbligatoriamente per la città di Avezzano e non potrà giammai subire strane deviazioni in o per altri territori limitrofi. Il progetto preliminare di fattibilità dovrà avere ad oggetto tale unica tematica e nessun altra vicenda, gli interessi economici in giuoco sono inestimabili e le appetizioni politiche “potranno” essere distorsive e determinanti a finire dell’uno o dell’altro territorio”.

“La mozione dovrà essere rappresentata e votata all’unanimità dall’intero consiglio, con un invito anche all’opposizione a votarla così come è, e dovrà essere sigillata dagli altri 36 sindaci della Marsica nel loro “parlamentino”, sindaci che vorranno mostrare la forza dell’intera Marsica”, conclude Roberto Verdecchia.