Rischi infettivi, Marcangeli: “urgente la riapertura dei Pronto Soccorso di Tagliacozzo e Pescina”

Avezzano. “Nell’attuale momento di emergenza che impone una serrata preparazione e organizzazione di tutti i Presidi sanitari, si è intensificata la costante azione dell’avvocato Rita Tabacco, Presidente del Comitato di difesa dell’Ospedale di Tagliacozzo e Presidente del Comitato Presidi ospedalieri e punti nascita d’Abruzzo, verso le autorità nazionali e regionali affinchè sia disposta la riapertura dei Pronto Soccorso degli ospedali di Tagliacozzo e di Pescina e degli altri ospedali minori d’Abruzzo situati in zone montane”.

Con queste parole inizia una nota a firma dell’avvocato Giovanni Marcangeli che così proegue: “In proposito la Tabacco ha inoltrato ripetute richieste e telegrammi alle competenti autorità nazionali e regionali. Ed infatti la Tabacco e il Comitato sono fortemente impegnati nell’esporre al Presidente Marsilio, all’Assessore regionale alla Sanità, ai consiglieri regionali ed al Ministero della Salute a Roma, la insufficiente capacità di dare risposte adeguate e tempestive alle esigenze sanitarie spesso urgenti del territorio, con l’attuale offerta di servizi di Tagliacozzo e Pescina declassati a punto di primo intervento e comunque privi di Pronto soccorso h24. In passato sono state proposte anche azioni giudiziarie dinanzi ai giudici amministrativi, ma è di tutta evidenza che il problema è politico. Da molto tempo è stata perseguita la politica sanitaria nazionale e regionale della riduzione della spesa che purtroppo ha seguito essenzialmente criteri economici sottovalutando quelli di carattere assistenziale. In passato l’amministrazione delle attuali Asl all’epoca ULSS, erano affidate ai politici che erano espressione del territorio e quindi riuscivano a farsi carico delle esigenze della gente che li aveva eletti, bilanciando di volta in volta l’offerta dei servizi ritenuti al momento prioritari, con una equilibrata amministrazione.

Ora che vi è il pericolo di una epidemia, le popolazioni della Marsica orientale e occidentale, pur nella speranza di non essere toccate, hanno il diritto di chiedere a gran voce che le strutture sanitarie della zona siano potenziate e per quanto possibile preparate all’eventuale maggior carico di lavoro e di ricoveri.

Il Comitato in difesa degli Ospedali di Tagliacozzo e Pescina chiede allora che la Regione Abruzzo voglia adottare con la massima urgenza e d’intesa con il Ministero della Sanità, ogni necessario atto ed impegno di spesa per le relative coperture, allo scopo di riaprire quanto prima il Pronto Soccorso H24 in entrambi gli ospedali e quanto necessario per poter offrire ad un eventuale aumentato fabbisogno, più posti letto e personale medico e paramedico. Analoga esigenza ovviamente si presenta anche per l’Ospedale di Avezzano che affronta un carico giornaliero superiore alla sua potenzialità, in particolar modo nel Pronto Soccorso.”

Ringrazio

Giovanni Marcangeli

ex Presidente dell’Unità Sanitaria Locale di Avezzano e componente del Comitato