Ripresa attività didattica in presenza a San Vincenzo Valle Roveto

San Vincenzo Valle Roveto. Nonostante l’ordinanza emessa dal presidente della Regione Abruzzo con la quale si sono confermate per il comune di San Vincenzo le misure di contenimento di contagio che si applicano normalmente in zona rossa, riprenderanno a partire da lunedì 26 aprile le lezioni in presenza per gli studenti delle classi seconde e terze della Scuola secondaria di Primo Grado dell’Istituto comprensivo di Balsorano, plesso di San Vincenzo Valle Roveto.

La decisione è stata presa basandosi sulla circolare n.624 del 23 aprile 2021 emessa dal Ministero dell’istruzione che ribadisce e chiarisce di come le istituzioni scolastiche in tutta Italia, anche se situate in zona rossa, debbano garantire le lezioni in presenza agli allievi di tutte le classi e sezioni, dalla scuola dell’infanzia fino a quella secondaria di primo grado.

Una decisione presa in concerto con il dirigente scolastico dell’Istituto che, come si legge nella circolare, è stato sentito in materia.

Dunque dal 26 aprile fino alla conclusione dell’anno scolastico vigente è assicurato sull’intero territorio lo svolgimento dei servizi educativi in presenza. Tutto rigorosamente nel rispetto delle norme per il contenimento del contagio.