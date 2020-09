Ripartono i nuovi corsi del laboratorio di arte scenica “Il Volo del coleottero Teatro Musica”: ecco le info

Avezzano. Dopo la parentesi estiva, da ottobre ripartono i nuovi corsi del Laboratorio di Arte Scenica de Il Volo del coleottero Teatro Musica, giunto all’undicesimo anno di attività. Il laboratorio teatrale è uno spazio protetto dove, attraverso gli strumenti artistici, è possibile creare momenti di riflessione, conoscenza, incontro. L’offerta didattica è articolata in fasce di età: il laboratorio teatrale per Adulti e i laboratori per Bambini, Ragazzi, Adolescenti e Giovani.

Si parte dai 4 anni fino ad arrivare ai 99! Lunedi 5 ottobre partiranno i corsi dedicati a bambini e ragazzi, il 14 ottobre sarà la volta degli adulti.

Tutte le attività si svolgeranno nel teatro di San Rocco di Avezzano e saranno realizzate nel rispetto delle norme sanitarie, prevedono gruppi di lavoro limitati e stabili in termini di numeri. “Fare cultura attraverso la pedagogia teatrale e la produzione di spettacoli permette”, dichiara Alessia Tabacco, responsabile didattica,” di creare un legame autentico con le persone e formare una comunità, distrugge le distanze, permette di conoscere, osservare, riflettere sulla realtà, per ricostruirla e ricrearla. Dentro le storie degli altri, che siano personaggi di opere teatrali o persone qualsiasi, c’è la chiave che permette questo incontro con se stessi e con gli altri. Favorire questo incontro e guidarlo è il nostro lavoro di operatori culturali, vogliamo creare legami e ritualità, per costruire una comunità che agisce e reagisce, ora più che mai ne abbiamo bisogno”. Le iscrizioni sono ancora aperte e per i nuovi iscritti è ancora possibile prenotare la propria lezione di prova.

Per info e prenotazioni (POSTI LIMITATI)

Tel/WhatsApp 349.6057192

[email protected]