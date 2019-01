Ripartono dopo 18 anni gli impianti scioviari di Camporotondo, tanti sciatori in occasione dell’Open day

Cappadocia. Dopo 18 anni riaprono gli impianti di Camporotondo. L’openday per inaugurare i rinnovati campi da sci del comprensorio sciistico, sotto la gestione del comune di Cappadocia, è stato un successo di pubblico. Sky in the Wood ha visto la presenza di migliaia di appassionati che dalle 9 di sabato mattina, in una splendida giornata di sole hanno provato le nuove piste.

Per l’occasione, hanno presenziato la feste anche il sindaco di Tagliacozzo, Vincenzo Giovagnorio e il presidente Giovanni Legnini, candidato alle prossime elezioni regionali. “Un panorama veramente affascinante”, ha apprezzato il presidente Legnini dopo aver osservato la faggeta più grande d’Europa che circonda gli impianti, “mi complimento con il sindaco per la sua tenacia in questo progetto di recupero, che possa rilanciare il turismo di questa zona”.

Al termine della giornata sciistica, la folla si è riunita all’ingresso degli impianti dove è stato realizzato uno spettacolo pirotecnico di quindici minuti a cura della ditta Paolelli. Fuochi a ritmo di musica che hanno commosso tutti i presenti e sul finale un aperitivo con vin Brulè per brindare insieme ad un futuro roseo delle piste tornate in funzione. Impianti nuovi, pronti ad accogliere 1200 persone l’ora, con tre piste principali: una facile per i principianti, una pista rossa di difficoltà intermedia e una nera per un’utenza più esperta. In tanti hanno apprezzato i nuovi campi, tanto che anche nella giornata di domenica, nonostante il tempo non fosse sereno, si sono presentati in centinaia per praticare lo sport di montagna sui manti innevati e in ottimo stato delle piste.

“Sono molto orgoglioso del lavoro svolto con la mia amministrazione per realizzare l’apertura di questi nuovi impianti” ha dichiarato il sindaco Lorenzin, “Si suol dire che fare il sindaco è una vita di oneri, senza onori, ma vedere tutta questa gente commuoversi, emozionarsi e complimentarsi, mi ha riscaldato il cuore e mi ha gratificato del mio lavoro. Sono questi i momenti per cui vale la pena lavorare molto e con sacrificio”. Conclude, “Ringrazio tutti coloro che mi sono stati vicini in questo progetto e fino al 24 marzo tutti in pista a Camporotondo su Ski in the Wood”.