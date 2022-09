Ripartite le ricerche dell’anziano disperso nel bosco di Marsia, in azione anche un elicottero

Tagliacozzo. Ripartite le ricerche per un anziano disperso nel bosco di Marsia. Gustavo Rossi, di 75 anni, originario di Roccacerro, frazione di Tagliacozzo, non ha fatto rientro a casa ieri pomeriggio ed è stata attivata la macchina dei soccorsi. L’uomo era uscito per raccogliere funghi. Non si hanno più contatti con lui dalle 10 di ieri. Intorno alle 17 è partita la richiesta di aiuto.

Sul posto già da ieri sera stanno operando decine di uomini delle squadre del soccorso alpino e speleologico d’Abruzzo della stazione di Avezzano, del Sagf (soccorso alpino della guardia di finanza) della stazione dell’Aquila, di vigili del fuoco e carabinieri.

È stato richiesto l’intervento anche di professionisti dei vigili del fuoco esperti di droni. Questa mattina le ricerche sono state avviate anche con l’ausilio di un elicottero.

I soccorritori hanno lavorato fino a notte fonda ma l’esito delle ricerche finora è stato negativo. Non si sa se l’anziano, originario del posto, ma che vive fuori, possa aver perso l’orientamento oppure se possa aver avuto un malore che gli ha impedito fino ad adesso di tornare indietro. La sua auto, una Punto grigia, è stata trovata parcheggiata poco lontano dalla sbarra di Marsia.

