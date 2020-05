Ripartiamo insieme! De Simone (Ascom Carsoli): in caloroso in bocca al lupo a tutti i commercianti

Carsoli. Le attività produttive a partire da oggi riapriranno i loro locali a tutti i clienti e il presidente di Confcommercio Imprese per l’Italia Ascom, Giuseppe De Simone, non ha voluto far mancare il suo incoraggiamento ai proprietari delle attività commerciali del territorio che da oggi saranno di nuovo al lavoro.

“Le attività produttive riapriranno con le nuove modalità di sicurezza e nel rispetto delle normative per tutelare la salute di tutti”, ha precisato De Simone, “i commercianti sono lieti di rivedere tutta la loro cliente in assoluta Sicurezza!!! Il periodo è stato veramente difficile e continua ancora ad esserlo, ma la forza di volontà, l’amore per il proprio lavoro e il rispetto degli altri da parte di tutti i commercianti non è mai scomparso.

Voglio augurare a tutte le attività e ai loro componenti un caloroso “in bocca al lupo” per una sicura ripresa, con la speranza di poter ritornare a quel tessuto sociale costruito da tutte le attività produttive nel tempo passato. Buon lavoro”.