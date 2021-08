Riparte la ristrutturazione del Rifugio Sebastiani, qualche settimana di stop all’accoglienza visitatori

Rocca di Mezzo. Chiusa la stagione del Rifugio Sebastiani sull’Altopiano delle Rocche, a Rocca di Mezzo. A dare l’annuncio della ripartenza dei lavori, che lo renderanno ancora più accessibile e più funzionale alle migliaia di visitatori e appassionati di montagna che anche quest’anno lo hanno raggiunto durante le loro passeggiate, è stata, ieri, Eleonora Saggioro, che lo gestisce e che ha scritto:

“Carissimi, oggi è il nostro ultimo giorno di apertura, da domani ricominceranno i lavori per ultimare l’importante ristrutturazione che ha coinvolto il Sebastiani dal giugno 2020 ad oggi.

I lavori in quota sono lunghi e difficoltosi, lo sappiamo. Eleonora Saggioro

Speriamo di ri-aprire il prima possibile e di potervi ri-accogliere già in ottobre.

Grazie per l’enorme affetto di questa estate.

È stato bello rivedervi e rivederci, anche se mascherati.

Grazie per l’entusiasmo e la soddisfazione nel vedere il nuovo Sebastiani, avete capito che il vecchio rifugio e il suo cuore sono sempre lì, all’interno, dentro dentro, sono solo stati incartati a dovere. Le cose preziose vanno protette.

A presto”.